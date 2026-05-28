Pogledajte ovaj red u Splitu. Nije teško pogoditi što čekaju

Velik interes izazvalo je jutrošnje otvaranje prve Sephore u Splitu. Već od ranih jutarnjih sati ispred trgovine stvorio se dugačak red, a među okupljenima su uglavnom bile mlađe djevojke koje su strpljivo čekale ulazak.

Neke su na mjesto stigle još rano ujutro kako bi među prvima ušle u popularnu trgovinu kozmetike i beauty proizvoda, a dio njih čekanje je kratila sjedeći na podu i družeći se s prijateljicama. Red se tijekom jutra sve više povećavao, a prizori su privlačili pažnju prolaznika.

Otvaranje Sephore očito je bilo jedan od najiščekivanijih shopping događaja među ljubiteljicama kozmetike u Splitu, a velik interes ne čudi s obzirom na popularnost brenda i činjenicu da su mnogi proizvodi dosad bili dostupni uglavnom online ili u drugim gradovima.