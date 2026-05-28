Drama na Jadranu: HRZ usred noći spašavao dvoje životno ugroženih pacijenata s otoka

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sinoć su helikopterom Mi-171Sh hitno prevezli dvije životno ugrožene osobe s otoka Korčule i Visa do Kliničkog bolničkog centra Split. Među pacijentima bila je maloljetna osoba s Korčule te strani državljanin iz Nepala s Visa.

Kako je priopćio MORH, nakon preuzimanja maloljetne pacijentice na Korčuli posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a nastavila je let prema Visu, gdje je preuzet drugi pacijent. Oboje su potom prevezeni do helidroma KBC-a Split i predani na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

Kapetan helikoptera bojnik Marko Filipović-Grčić poručio je kako su pripadnici HRZ-a uvijek spremni za ovakve intervencije.

“Stojimo na raspolaganju 24 sata, 365 dana, danju i noću – kad god je potrebno”, istaknuo je.

Helikopter je iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama poletio u 20:43, a na helidrom KBC-a Split sletio je u 22 sata.