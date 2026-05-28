Skoko žestoko napao HDZ: “Ne bore se protiv inflacije, nego spašavaju vlastiti proračun”

Splitski gradski vijećnik Centra Igor Skoko oštro je kritizirao Vladine mjere protiv inflacije, poručivši kako HDZ „ne suzbija inflaciju, nego spašava vlastiti proračun“. U priopćenju za medije ustvrdio je da će nove mjere dodatno opteretiti građane i poduzetnike te dovesti do novih poskupljenja.

„Umjesto da smanji sumanutu rastrošnost države, HDZ će građanima uzimati još više novca, što će rezultirati povećanjem cijena i još većom inflacijom“, poručio je Skoko komentirajući predstavljene Vladine mjere. Dodao je kako je, prema njegovu mišljenju, glavni cilj premijera Andreja Plenkovića zadržati deficit ispod tri posto kako bi se izbjegla pitanja iz Bruxellesa.

Posebno se osvrnuo na dodatni porez na dobit od 50 posto, za koji smatra da će tvrtke nadoknaditi kroz rast cijena ili dodatnu potrošnju na tržištu koje je već pogođeno inflacijom.

„Ova mjera će sigurno dovesti do dodatne inflacije, a utjecaj na proračun će biti minimalan“, smatra Skoko.

Kritizirao je i povećanje paušala iznajmljivačima, upozorivši da bi to moglo dodatno podići cijene u turizmu i smanjiti konkurentnost Hrvatske na tržištu. „Plenković je očito odlučio uništiti prihode građana koji se bave iznajmljivanjem“, naveo je.

S druge strane, zamrzavanje plaća u javnom sektoru ocijenio je dobrom, ali zakašnjelom mjerom. Poručio je da bi plaće i nova zapošljavanja u administraciji trebalo zamrznuti dok inflacija ne padne ispod dva posto tijekom godine dana.

„Vlada koja inflaciju pokušava suzbiti novim nametima ne rješava problem, nego ga dodatno produbljuje“, zaključio je Skoko.