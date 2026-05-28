Potres na Poljudu: Hajduk otpisao Kalika, Krovinovća i još trojicu

HNK Hajduk objavio je status igrača prve momčadi nakon završetka sezone 2025./2026., a Bijele očekuju brojne promjene u kadru za novu sezonu.

Klub je potvrdio kako ugovori Anthonyja Kalika i Ismaëla Dialla istječu 31. svibnja te neće biti produženi, čime njihov boravak na Poljudu službeno završava.

Neizvjesna je i situacija oko Ikera Almene. Njegova posudba završava na kraju sezone, a iz Hajduka poručuju kako trenutačno postoje male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja. Ipak, razgovori između predstavnika igrača i njegova matičnog kluba još uvijek traju.

Posebnu pozornost navijača privlači status Ante Rebića. Hajduk mu je ponudio novi ugovor, a odluka iskusnog napadača očekuje se uskoro.

Klub je također objavio kako su Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamón slobodni potražiti nove sredine.

Iz Hajduka poručuju kako će javnost pravovremeno obavještavati o svim daljnjim odlukama vezanima uz kadar za nadolazeću sezonu.