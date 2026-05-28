Zadar u subotu ponovno domaćin Hoda za život: Poznati detalji okupljanja

Zadar će se i ove godine uključiti u nacionalnu inicijativu "Hod za život, obitelj i Hrvatsku". Događaj je najavljen za subotu, 30. svibnja, kada će sudionici povorkom kroz grad poslati poruku o važnosti zaštite života od začeća do prirodne smrti.

Okupljanje je predviđeno u 18 sati u Perivoju Hrvatskih redarstvenika, odakle će povorka krenuti u šetnju zadarskim ulicama.

Organizatori pozivaju građane na sudjelovanje

Iz organizacije pozivaju građane da se pridruže ovogodišnjem Hodu za život. Poseban poziv upućen je obiteljima s djecom, mladima i svima koji žele sudjelovati u, kako navode, proslavi života.

Zadar se tako ponovno pridružuje gradovima u kojima se održava ova inicijativa, a detalji okupljanja i trase objavljeni su uoči samog događaja.