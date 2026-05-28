Može li se prati električni motor?

Mnogi električni automobili imaju motor u istom prostoru gdje se nalaze motori većine vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem (Renault4 i 5, Peugeot 208, Škoda Elroq…). Dakle, kada otvorite prednji poklopac naći ćete ih tamo. Prljavština oko elektronike i kontaktnih točaka sve je veći problem na modernim električnim automobilima. To je kombinacija prašine, soli kojom zimi posipaju ceste… Mogu li se prati električni motori?

"U svakom slučaju, ne biste trebali koristiti visokotlačni čistač u motornom prostoru. Ovdje postoje mnoge elektroničke komponente koje ne mogu izdržati visoki tlak i puno vode", kaže Benny Christensen, stručnjak za automobile u Norveškom autoklub (NAF), za Motor, piše HAK Revija.

Prema riječima stručnjaka, prljave kontaktne točke mogu dovesti do gubitka struje i difuznih kvarova koje je često teško otkloniti.

"Loše kontaktne točke stvaraju mogućnost gubitka struje i mnogih difuznih problema. Posebno vidimo da su mnoge različite točke uzemljenja na električnom automobilu često izložene kontaminaciji u obliku prljavštine i soli", kaže Simen Huse iz Simco radionice za Motor.

Izbjegavajte izravno ispiranje motornog prostora visokim tlakom. Često je dovoljno nježno brisanje izloženih dijelova blago vlažnom krpom. Neke radionice također koriste čišćenje parom za osjetljive komponente. Čišćenje i održavanje postaju važni tijekom zime i proljeća, kada je na cestama sol.