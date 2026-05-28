Dalmatinski detalj dana: Kad miris za WC završi na retrovizoru

Na Instagram profilu Dnevna doza prosječnog Dalmatinca objavljena je fotografija iz prometa u Dalmaciji koja je odmah privukla pažnju pratitelja.

Naime, s retrovizora automobila vise kuglice koje neodoljivo podsjećaju na one mirisne kuglice koje se inače stavljaju u toaletnu školjku. Umjesto u kupaonici, završile su u autu — i to kao viseći "osvježivač" zraka.

Kad auto miriše kao apartman u špici sezone

Dok jedni u automobil stavljaju boriće, drugi mirisne kartice, a treći krunice, ovaj vozač očito je odlučio biti praktičan i direktan. Zašto komplicirati, kad rješenje već postoji u svakom bolje opremljenom toaletu?

Prizor je još jedan dokaz da u Dalmaciji humor često nastaje spontano: malo sunca, malo prometa i detalj koji te natjera da se zapitaš — je li ovo genijalno ili opasno genijalno?