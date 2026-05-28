Sezona lađarskih kupova počinje: Četiri utrke u Metkoviću, Lipiku, Vlaki i Sisku

Sezona lađarskih kupova je pred nama, a iz Udruge lađara Neretve najavili su bogat raspored natjecanja koja će okupiti lađare, navijače i ljubitelje sportskog duha na vodi. Kako su objavili na stranicama Udruge lađara Neretve, u idućim danima održat će se četiri kupa u četiri različita mjesta, uz očekivano dobru atmosferu, veslanje i podršku ekipama.

Prva utrka u Metkoviću

Prvi na rasporedu je Neretvanski pozdrav domovini, koji će se održati u Metkoviću u petak, 29. svibnja 2026. godine, s početkom u 19 sati. Riječ je o događaju kojim se otvara niz lađarskih natjecanja, a očekuje se dolazak brojnih sudionika i gledatelja.

Lađari istoga dana u Lipiku i Vlaki

Već dan kasnije, u subotu, 30. svibnja 2026., na rasporedu su dva lađarska kupa. U Lipiku će se održati Kup grada Lipika, s početkom u 17 sati, dok će se u Vlaki održati Lađarski kup Općine Slivno, koji počinje u 17:30 sati.

Kup sv. Kvirina u Sisku

Niz najavljenih natjecanja nastavlja se u Sisku, gdje će se 6. lipnja 2026. godine održati Kup sv. Kvirina. Početak utrke najavljen je za 18 sati.

Iz Udruge lađara Neretve pozvali su sve navijače, prijatelje i ljubitelje lađa da se pridruže događanjima te podrže ekipe na vodi.

Pred lađarima je tako uzbudljiv početak sezone kupova, s četiri natjecanja koja će donijeti sportsku borbu, zajedništvo i prepoznatljivu atmosferu lađarskih susreta.