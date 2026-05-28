"DJECA SE IGRAJU MEĐU SMEĆEM?" Splićanka ogorčena stanjem novouređenog parkića: "Ovo nije primjereno ni za koga, a kamoli za mališane!"

Dalmaciji Danas javila se čitateljica iz Splita, ogorčena stanjem dječjeg parkića u Smiljanićevoj ulici. Kako tvrdi, prostor koji svakodnevno koriste mala djeca i njihovi roditelji već je dulje vrijeme neuredan, zapušten i pun otpada.

Riječ je, navodi čitateljica, o novouređenom parkiću u blizini vrtića, koji bi trebao biti sigurno i čisto mjesto za igru najmlađih. No prizori koje opisuje daleko su od toga.

"U novouređenom parkiću u Smiljanićevoj ulici već duže vrijeme nakuplja se smeće, a posebno zabrinjavaju neometeni kutovi i dijelovi oko vrtića koji su puni ostataka otpada, žvakaćih guma i raznog drugog smeća", poručuje čitateljica.

Dodaje kako prostor izgleda zapušteno i neodržavano, iako je riječ o mjestu na kojem borave djeca.

Prema informacijama koje je čitateljica dostavila našoj redakciji, održavanje bi trebala provoditi tvrtka Parkovi i nasadi. Međutim, kako tvrdi, stanje na terenu pokazuje da se prostor ne čisti i ne održava redovito.

"Smatramo da ovakvo stanje nije primjereno za dječji park niti za prostor u blizini vrtića", ističe.

Čitateljica nam je poslala i fotografije koje, kako navodi, prikazuju trenutno stanje parkića. Nada se da će objava potaknuti nadležne službe na reakciju te da će se problem konačno riješiti.