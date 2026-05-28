PITAMO VAS: Mali iznajmljivači bijesni na Vladu: "Što smo skrivili?" Slažete li se s njima?

Mali privatni iznajmljivači u Hrvatskoj nezadovoljni su novim poreznim najavama Vlade, koja u sklopu antiinflacijskih mjera planira povećati minimalne iznose paušalnog poreza po krevetu za apartmane i kuće za odmor.

Prema najavljenim izmjenama, iznajmljivači u najrazvijenijim turističkim područjima umjesto dosadašnjih minimalnih 100 eura po krevetu plaćali bi najmanje 150 eura. U drugoj kategoriji turističkih područja minimalni iznos porastao bi sa 70 na 100 eura. U Hrvatskoj je registrirano gotovo 110 tisuća malih privatnih iznajmljivača.

Iznajmljivači upozoravaju na sve veće troškove

Dio iznajmljivača smatra da se teret borbe protiv inflacije ponovno prebacuje na njih. Splitski iznajmljivač Šime Pletković, koji vodi dva apartmana, upozorava da mali iznajmljivači već sada plaćaju visoke provizije velikim platformama za rezervacije, kao i PDV na te iznose.

Poručuje da bi se, umjesto dodatnog opterećenja malih iznajmljivača, država trebala ozbiljnije pozabaviti velikim kompanijama koje od turističkog najma ostvaruju znatne prihode, piše N1.

Udruge najavljuju mogućnost pritiska na Vladu

U udruzi Spasimo male obiteljske iznajmljivače tvrde da su posljednjih dana zaprimili brojne poruke iznajmljivača s obale, među kojima ima i onih koji su spremni na prosvjede. Potpredsjednica udruge Hana Matić upozorava da su nameti za iznajmljivače već ranije snažno rasli, dok se sada najavljuje novo povećanje.

Upozoravaju i da se sve više malih iznajmljivača pita ima li se uopće smisla nastaviti baviti turizmom, posebno u okolnostima rasta troškova i neizvjesne sezone.

"Treba razlikovati male iznajmljivače od rentijera"

Zabrinutost dijele i u Udruzi hrvatskog obiteljskog smještaja. Potpredsjednik udruge Ante Glavaš ističe da se mali obiteljski iznajmljivači ne bi trebali stavljati u isti položaj s rentijerima i velikim sustavima koji raspolažu većim brojem nekretnina.

Prema njegovu stajalištu, obitelj koja vodi jedan mali apartman uz sve veće namete ima sve manje prostora za zaradu, zbog čega bi dio iznajmljivača mogao odustati od nastavka poslovanja.

Ekonomska struka vidi širu sliku inflacije

S druge strane, dio ekonomske struke smatra da Vlada kroz sektor privatnog smještaja pokušava djelovati na inflatorne pritiske koji posljednjih godina snažno utječu na životni standard građana. Profesor Ekonomskog fakulteta u Rijeci Vinko Zaninović upozorava da rast cijena najviše pogađa umirovljenike i radnike s nižim primanjima, piše N1.

Udruge iznajmljivača najavljuju da će pokušati utjecati na Vladu kako bi se predložene mjere povukle, tvrdeći da se iza najavljenog povećanja poreza krije dodatno punjenje državnog proračuna.

Mali privatni iznajmljivači u Hrvatskoj nezadovoljni su novim poreznim najavama Vlade. Slažete li se s njima?

