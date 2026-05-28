Dijelovi Kaštel Gomilice, Splita i Strožanca ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, više ulica na području Kaštel Gomilice, Splita i Strožanca bit će privremeno bez opskrbe električnom energijom.

U Kaštel Gomilici će se izvoditi radovi na niskonaponskoj mreži. Bez struje će, u vremenu od 8 do 14 sati, biti korisnici na adresama Gaji Mila Gora 27 te Milinkovo od 14 do 18.

U Splitu su najavljeni radovi zamjene mjernih uređaja. Od 8:30 do 12:30 sati bez električne energije bit će korisnici u Doverskoj 28 i 30, Prolazu Lozice 1, Kralja Zvonimira 38 i 40 te 141. brigade Hrvatske vojske 8 i 10.

Također u Splitu, zbog radova u trafostanici, prekid opskrbe očekuje se od 8:30 do 9:30 sati. Radovi će obuhvatiti područje Ulice sv. Ižidora, i to neparne kućne brojeve od 61 do 99 te parne od 106 do 144, zatim Drniški put, Turnovac, Put Studenca 1 i 5, Put Gušćera 42 i Hrvatskih vitezova 66.

U Strožancu su planirani radovi u trafostanici, zbog čega će bez struje od 10:30 do 11:30 sati biti korisnici u Mosorskoj ulici 14, 14A i 14B.

Svi navedeni radovi su planirani, a građanima se savjetuje da svoje obveze prilagode najavljenim terminima prekida opskrbe.