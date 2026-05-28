Ponos Podstrane: Načelnik primio Tomislava Buljana i Luku Rosu, mlade sportaše koji nižu velike uspjehe

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić danas je u prostorijama Općine upriličio prijem za dvojicu uspješnih sportaša iz Podstrane – košarkaša Tomislava Buljana i nogometaša te futsal reprezentativca gluhih Luku Rosu.

Tijekom ugodnog i srdačnog razgovora govorilo se o njihovim dosadašnjim sportskim uspjesima, planovima za budućnost, ali i o razvoju sportske infrastrukture na području općine. Poseban naglasak stavljen je na napredak izgradnje nove Sportske dvorane hrvatskih branitelja u Strožancu, kao i na aktualne radove na izgradnji nove Osnovne škole Miljevac s pripadajućom sportskom dvoranom.

Tomislav Buljan jedan je od najperspektivnijih hrvatskih košarkaša svoje generacije. Svoje prve košarkaške korake napravio je upravo u Podstrani, nakon čega je karijeru nastavio kroz hrvatske i međunarodne klubove te nastupe za hrvatske reprezentativne selekcije. Svojim radom, talentom i sportskim uspjesima već godinama uspješno promovira Podstranu na domaćoj i međunarodnoj sportskoj sceni.

Velik sportski uspjeh ostvario je i Luka Roso, član hrvatske reprezentacije gluhih u futsalu, koji je s reprezentacijom osvojio brončanu medalju na 7. Europskom prvenstvu u futsalu za gluhe održanom u Poreču. Hrvatska reprezentacija do medalje je stigla nakon odličnih nastupa tijekom cijelog prvenstva, a u utakmici za treće mjesto uvjerljivo je svladala Tursku rezultatom 6:2.

Luka Roso trenutno nastupa za NK Mosor Žrnovnica, dok paralelno igra futsal za Hrvatski dragovoljac. Uz sportske obveze, student je druge godine konstrukcijskog strojarstva.

Načelnik Dropuljić istaknuo je kako je posebno ponosan kada ima priliku razgovarati s mladim ljudima koji su nekada bili njegovi učenici u Osnovnoj školi Strožanac, a danas svojim radom, trudom i rezultatima predstavljaju uzor mladima i promoviraju Podstranu diljem Hrvatske i Europe.

Na kraju prijema sportašima su upućene čestitke na dosadašnjim uspjesima te želje za puno zdravlja, sreće i novih sportskih rezultata u budućnosti.