Gužve u centru Splita zbog koncerta kod HNK-a: Mijenjaju se trase autobusa

Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, u petak 29. svibnja 2026. godine ispred Hrvatskog narodnog kazališta na Trgu Gaje Bulata održat će se prigodni koncert solista, zbora i orkestra HNK Split.

Zbog očekivanog većeg broja posjetitelja doći će do privremene izmjene u prometovanju pojedinih autobusnih linija. Iz Prometa Split obavještavaju kako autobusi na linijama 1, 5, 6, 16 i 18 u vremenu od 19 do 23:50 sati neće moći koristiti okretište HNK na Trgu Gaje Bulata.

Ukrcaj i iskrcaj putnika umjesto na stajalištu HNK obavljat će se na privremenom autobusnom stajalištu na Manuškoj poljani, kod trafostanice.

Također, autobusne linije 5 i 18 iz smjera tržnice prometovat će obilaznom trasom preko Livanjske ulice, Ulice Domovinskog rata, Ulice Ivana Gundulića, Sukoišanske i Ličke ulice, nakon čega će nastaviti prometovati redovnom trasom.