Lučac ponovno pokazao veliko srce: Prikupljala se pomoć za mentalno zdravlje djece i mladih

Prošloga je tjedna u dvorištu Osnovne škole Lučac po četrnaesti put održan humanitarni „Luški šušur“, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine okupila učenike, roditelje, učitelje i brojne Splićane.

Nalik pravoj gradskoj fešti, školsko dvorište bilo je ispunjeno bogatim sadržajem i vedrim ozračjem. Posjetitelji su mogli uživati u Lučtriji, gastro ponudi, rukotvorinama najmlađih učenika te raznovrsnom programu na glavnoj pozornici, koji su vodile same učenice škole.

Iako Osnovna škola Lučac u sljedećoj godini obilježava sedam desetljeća postojanja, tradicija humanitarnog djelovanja traje već godinama zahvaljujući Volonterskom klubu Lučac, koji je i ove godine organizirao humanitarni “Šušur” uoči Dana škole. Ovogodišnja sredstva prikupljala su se za Udrugu Feniks iz Splita, koja djeluje u području zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih.

Program, koji je trajao gotovo dva sata, bio je osmišljen kao inkluzivan i pristupačan svim posjetiteljima. Posebnu pažnju izazvala je izvedba himne škole na znakovnom jeziku, namijenjena gluhim i nagluhim osobama. Uz to, na pozornici su nastupili školska klapa, plesne skupine te brojni učenici i gosti.

Organizatori posebno ističu podršku Ureda pravobraniteljice za djecu, čiji su predstavnici i ove godine sudjelovali u programu: „Biti tu jedni za druge, prepoznati tuđe potrebe i pomagati – najljepše su i najhumanije geste kojima doprinosite dobrobiti drugih, sebe, svoje škole i cijele zajednice. Na tome vam hvala!“

Posebno mjesto u cijeloj priči pripada učiteljici razredne nastave Ines Ivanovski, koja već godinama koordinira rad Volonterskog kluba Lučac te okuplja učenike i učitelje oko brojnih humanitarnih inicijativa.

„Ponosna sam što naš ‘Luški šušur’ iz godine u godinu raste, okuplja sve više ljudi i potvrđuje koliko zajedništvo, volontiranje i humanost imaju važnu ulogu u odrastanju djece“, istaknula je Ivanovski.

Upravo to je ono što već dugi niz godina radi Volonterski klub Lučac i Osnovna škola Lučac, stoga prenosimo posebne želje za još puno uspješnih godina rada, a svim učenicima i djelatnicima sretan Dan škole!