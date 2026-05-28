Policija pronašla 105 kila droge

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Službe kriminaliteta droga PNUSKOK-a, u suradnji sa Sektorom za mobilne jedinice Carinske uprave i Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Naime, 22. svibnja 2026. u luci Ploče, od strane carinskih službenika Područne jedinice, Službe za mobilne jedinice Dubrovnik Carinske uprave, za pregled je izdvojen jedan kontejner dopremljen iz Kanade s prijavljenom robom u vidu raznog namještaja, krajnje odredište kojeg kontejnera je bila Bosna i Hercegovina.

Pretragom tog kontejnera, među prijavljenom robom, pronađen je ukupno 171 paket sa drogom konoplja, ukupne težine 105,65 kilograma, vrijednosti od oko 525.000,00 eura.

Temeljem naloga Županijskog suda u Splitu i naloga nadležnog suda Bosne i Hercegovine, uspostavljena je međunarodna kontrolirana isporuka dijela zaplijenjene droge u ukupnoj količini od 40 kilograma sa područja Republike Hrvatske na područje Bosne i Hercegovine.

Nakon što je 26. svibnja 2026. kontejner sa drogom uz kontinuirani nadzor policijskih i carinskih tijela Hrvatske i Bosne i Hercegovine dopremljen na područje Laktaša, u blizini Banje Luke, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine - SIPA uhitili su deset državljana Bosne i Hercegovine i Republike Srbije zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene organiziranog kriminaliteta u vezi s kaznenim djelom neovlaštenog prometa opojnim drogama.

Uhićene osobe predane su nadležnom Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.