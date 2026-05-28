Senat Sveučilišta u Splitu donio ključne odluke o dekanu, profesorima i novim studijima

Senat Sveučilišta u Splitu na današnjoj je sjednici potvrdio izbor prof. dr. sc. Branimira Lele za dekana Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje za mandatno razdoblje od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2029. godine.

Na 142. sjednici Senata potvrđeni su i izbori nekoliko nastavnika u viša znanstveno-nastavna zvanja. Tako je izv. prof. dr. sc. Helena Dragić s Filozofskog fakulteta izabrana na radno mjesto redovite profesorice, kao i izv. prof. dr. sc. Sandra Pepur te izv. prof. dr. sc. Ljudevit Pranić s Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Senat je dao i suglasnost Ekonomskom fakultetu u Splitu za raspisivanje natječaja za upis studenata u akademskoj godini 2026./2027. na više studijskih programa, među kojima su doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija, sveučilišni specijalistički studij Poslovna ekonomija te zajednički specijalistički studiji Ekonomskog i Medicinskog fakulteta pod nazivom Menadžment zdravstvenih organizacija odnosno Management of Healthcare Organizations.

Suglasnost je dana i za raspisivanje natječaja za upis na doktorske studije Povijest teologije i kršćanskih institucija te Kršćanstvo i suvremena kultura na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, kao i za doktorski studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.