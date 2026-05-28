Otvorenje izložbe "Benediktinci i stvaranje europske kulture" u Dugopolju

Otvorenje izložbe „Benediktinci i stvaranje europske kulture“ održat će se u ponedjeljak, 1. lipnja 2026. godine u 18 sati u Domu kulture Dugopolje, u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt, Općine Dugopolje, Narodne knjižnice u Dugopolju i KUD-a Pleter Dugopolje.

Uvodno predavanje o benediktincima, njihovom značenju za europsku i hrvatsku kulturnu baštinu održat će don Mario Čagalj, dok će u sklopu programa nastupiti KUD Pleter Dugopolje.

Izložba je bila dio službenog programa obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva, a projekt, koji vodi Hrvatska udruga Benedikt, posvećen je petnaest stoljeća dugoj benediktinskoj tradiciji i njezinu presudnom utjecaju na oblikovanje europske i hrvatske kulture. Ujedno, Hrvatska udruga Benedikt tijekom 2026. godine obilježava 15 godina djelovanja kroz niz kulturnih, društvenih, duhovnih i znanstvenih programa.

Izložba „Benediktinci i stvaranje europske kulture“ tijekom prošle, 2025. godine realizirana je uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije te jedinica regionalne i lokalne samouprave. U međuvremenu je postavljena u Zagrebu, Dicmu, Škabrnji i Šestanovcu, dok Dugopolje nastavlja njezin put kroz mjesta važna za očuvanje hrvatske kulturne, duhovne i povijesne baštine.

Izložbu su izvorno postavili benediktinci samostana Cascinazza u Italiji u suradnji sa zakladom Fondazione per la Sussidiarietà 2006. godine u Riminiju pod nazivom „Con le nostre mani, ma con la Tua forza / Našim rukama, ali Tvojom snagom“, dok je za hrvatsko izdanje priređivač i nakladnik Verbum odabrao naziv „Benediktinci i stvaranje europske kulture“.

Izložba sažeto obuhvaća petnaest stoljeća benediktinske tradicije kroz sedam tematskih cjelina te pokazuje kako su benediktinci svojim duhovnim, kulturnim, obrazovnim i civilizacijskim djelovanjem duboko obilježili europski i hrvatski identitet.

Izložba ostaje otvorena za javnost do 14. lipnja 2026. godine.