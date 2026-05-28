Severina nakon presude: “Moj sin je konačno doma, ali borba nije gotova”

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu u dugogodišnjem sporu oko skrbništva nad sinom pjevačice Severine Vučković i srpskog poduzetnika Milana Popovića. Prema novoj odluci suda, njihov sin Aleksandar živjet će s majkom.

Severina se nakon presude oglasila na društvenim mrežama kratkom porukom pod naslovom „Hvala, ali nije gotovo”.

„Neizmjerno hvala svima koji me obasipate ovih dana podrškom… Ustvari, moj sin je već neko vrijeme doma, a sada je to i potvrđeno formalno ovom sudskom odlukom”, napisala je uz fotografije sa sinom.

Dodala je kako njezina borba još nije završena te upozorila na probleme brojnih drugih majki koje prolaze kroz slične situacije.

„S druge strane, borba nije gotova… Ni moja, ali ni mnogih majki. Naprimjer, postoje dvije djevojčice koje već osam godina ne smiju napustiti Zagreb, a njihova majka ostaje bez sredstava za borbu protiv surovog i hladnog sustava, kojem bi djeca trebala biti na prvom mjestu, a ne moćni roditelji. Nisam i neću o tome nikada prestati govoriti i boriti se za slabije”, poručila je Severina.

Na kraju je zahvalila svojim bližnjima i odvjetnicima, posebno Jasminki Biloš, koji su joj bili podrška tijekom dugogodišnjeg sudskog procesa.

Podsjetimo, spor između Severine Vučković i Milana Popovića traje još od 2013. godine, nakon njihova prekida, te je postao jedan od najeksponiranijih obiteljskih sporova u regiji.

Prva sudska odluka donesena je 2014. godine, kada je Općinski građanski sud u Zagrebu odlučio da njihov sin živi s majkom, dok je otac imao pravo na susrete i druženja.

Veliki preokret dogodio se 2019., kada je sud odlučio da dječak živi s ocem, dok je Severina dobila proširene kontakte sa sinom. Županijski sud u Splitu potom je 2021. preinačio tu odluku i odredio zajedničku roditeljsku skrb, prema kojoj je dijete trebalo naizmjenično živjeti kod oba roditelja.

Novi obrat uslijedio je početkom 2024., kada je Vrhovni sud ukinuo odluku splitskog suda i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Sud je tada zaključio da tijekom postupka nisu pravilno saslušani sudski vještaci, što je ocijenjeno bitnom povredom postupka.

Slučaj je tijekom godina izazvao veliku pozornost javnosti i otvorio brojne rasprave o radu hrvatskog pravosuđa u obiteljskim sporovima, osobito kada je riječ o dugotrajnim postupcima i zaštiti privatnosti maloljetnika.

Obje strane više su puta javno iznosile optužbe na račun druge strane i institucija uključenih u postupak.