Birimiša: "Opet se dižu nameti malim poduzetnicima, a sustav im ne pruža stvarnu zaštitu"

Nezavisna vijećnica s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita Anita Birimiša oglasila se o novim davanjima za male poduzetnike, poručivši kako se ponovno dodatno opterećuju oni koji već sada, kako navodi, jedva izdržavaju svakodnevne obveze.

Birimiša ističe da mnogi mali poduzetnici rade i kada su bolesni, iscrpljeni ili ozlijeđeni jer si ne mogu priuštiti izostanak s posla. "Ljudi rade bolesni, iscrpljeni i ozlijeđeni jer nemaju izbora. Svaki dan bez rada znači manji prihod, a računi i životni troškovi ne čekaju da ozdraviš", poručila je.

"Pod izgovorom solidarnosti uzima im se još više"

Prema njezinim riječima, dodatni teret za male poduzetnike dolazi u trenutku kada mnogi od njih od sustava ne dobivaju ni stvarnu zaštitu ni razumijevanje.

Birimiša smatra da se pod izgovorom "solidarnosti" i novih mjera od građana i poduzetnika ponovno traži dodatno izdvajanje, dok istovremeno oni koji nose najveći teret ne osjećaju da sustav stoji iza njih. "Najtužnije je što mnogi više ni ne očekuju pomoć, nego samo pokušavaju preživjeti i snaći se sami", navela je.

Opisala i vlastito iskustvo nakon nezgode na radu

Kako bi dodatno ukazala na problem, Birimiša je podijelila i vlastito iskustvo nakon nezgode na radu. Navela je da su joj u Buzetu zašili glavu i uputili je na rendgen u KBC Rijeka, ali ne hitnom pomoći, nego autobusom iz Lupoglava.

Dodala je da je taksi do KBC-a platila sama. "Bogu fala, radim pa sam imala", poručila je Birimiša.

"Posebno boli kada prvi na red ponovno dolaze oni koji nose teret"

Birimiša zaključuje kako posebno pogađa činjenica da se novi nameti ponovno najprije odnose na one koji, kako kaže, cijeli teret nose na vlastitim leđima.

"I upravo zato posebno boli kada oni koji cijeli teret nose na svojim leđima ponovno prvi dolaze na red za nova davanja, dok se od građana očekuje beskrajno razumijevanje za sustav koji njih vrlo često ne razumije ni najmanje", poručila je nezavisna vijećnica Anita Birimiša.