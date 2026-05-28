Severina nakon sudske odluke: "Hvala, ali nije gotovo"

Severina se oglasila na društvenim mrežama nakon što je, kako je navela, sudskom odlukom formalno potvrđeno da je njezin sin kod kuće. Pjevačica je poruku objavila uz fotografiju svoga sina, zahvalivši svima koji joj posljednjih dana pružaju podršku.

"Neizmjerno hvala svima koji me obasipate ovih dana podrškom", poručila je Severina, ističući kako je njezin sin već neko vrijeme doma, a sada je to, prema njezinim riječima, i službeno potvrđeno.

"Borba nije gotova"

Unatoč zahvalama, Severina je naglasila da njezina borba time ne završava. U objavi je istaknula da se ne radi samo o njezinu slučaju, već i o brojnim drugim majkama koje se, kako tvrdi, bore protiv sustava koji bi djecu trebao stavljati na prvo mjesto.

"S druge strane, borba nije gotova… Ni moja, ali ni mnogih majki", napisala je.

Upozorila na slučaj dviju djevojčica

U istoj objavi Severina je skrenula pozornost i na slučaj dviju djevojčica za koje tvrdi da već osam godina ne smiju napustiti Zagreb. Navela je i da njihova majka ostaje bez sredstava za pravnu borbu.

Pjevačica je pritom kritizirala, kako ga je opisala, "surov i hladan sustav", poručivši da bi djeca trebala biti prioritet, a ne "moćni roditelji".

Zahvalila odvjetnicima i najbližima

Na kraju objave Severina je zahvalila svima koji su proteklih 12 godina bili uz nju, posebno svojim odvjetnicima.

"Na kraju, hvala svima mojima koji su proteklih 12 godina bili uz mene, mojim odvjetnicima, posebno Jasminki Biloš", zaključila je Severina.