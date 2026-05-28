Sjećate li se Igora iz "Zabranjene ljubavi"?

Tomislav Bralić i klapa Intrade objavili su novu pjesmu "Za sve vrime", kojom najavljuju i nadolazeći album istog naziva. Uz nove zvuke prepoznatljive zadarske klape, pažnju publike privukao je i videospot u kojem se pojavljuje glumac i glazbenik Dejan Marcikić, široj javnosti poznat po ulozi Igora Carevića u popularnoj seriji "Zabranjena ljubav".

"Evo nas opet s novom pjesmom, i to pred ljeto. Kako samo lijep naslov 'Za sve vrime'... Glazbu potpisuje Tatjana Jergan Botunac, tekst Branko Slivar, a aranžman Igor Ivanović. Naš album koji uskoro izlazi nosit će naziv upravo po ovoj pjesmi", poručio je Tomislav Bralić.

U ime klape dodao je kako se vesele reakcijama publike i ljetnim koncertima.

"Uživajte u novim zvucima klape Intrade i pogledajte naš novi video koji je režirao Igor Goić. Hvala svima na podršci. Vidimo se ovog ljeta na koncertima, gdje ćemo zajedno pjevati našu novu skladbu… jer vas ljubimo, kao i što pjesma kaže, za sve vrime", poručio je Bralić.

Priča o moreplovcu, vremenu i udaljenosti

Videospot za pjesmu režirao je Igor Goić, koji je u vizualnoj priči spojio emociju, more i motiv vremena. Spot donosi intimnu priču moreplovca koji se nosi s usamljenošću, protokom vremena i težinom udaljenosti od obitelji.

Goić ističe kako je inspiraciju pronašao upravo u stihovima pjesme, a za glavnu emociju u spotu tražio je osobu koja može iznijeti snažan pogled i unutarnju borbu lika.

"Za potrebnu emociju morao sam se osloniti na nekoga tko će mi znati dati taj pogled. Dejan Marcikić, javnosti poznatiji kao Igor iz 'Zabranjene ljubavi', sada frontmen grupe EPILOG, gitarist i vokal zadarskog kultnog benda Jelly Belly, bubnjar grupe SexMotherFuckers i po novome gitarist i vokal novog 'instant classic' benda Grungelina, za koji će se tek itekako čuti, moj je stari prijatelj s kojim sam prošao sito i rešeto", poručio je redatelj spota.

"U spotu se kao sjena pojavljuje i Mia Zara, Dejanova životna suputnica i druga polovica Grungeline. Isto tako na tren vidimo i mog malog šefa, sina Aarona Goića, koji se ni kriv ni dužan našao u kadru i odlično upao u priču", dodao je Goić.

Zadarske ljepote u novom spotu

Kao i u ranijim videospotovima, klapa Intrade i ovoga puta donosi prepoznatljive kadrove Zadra i okolice. Uz klaustar crkve sv. Frane u Zadru, spot prikazuje i prizore snimljene na dva zadarska broda.

Prvi je Branimir, jedan od najljepših zadarskih jedrenjaka, klasični brod tipa trabakul. Drugi je Lirica, novija zadarska dika, klasična škuna s dva jarbola.

Posebnu simboliku u spotu ima i stari džepni sat, koji je redatelj izronio samo nekoliko dana prije snimanja. Taj detalj savršeno se uklopio u tematsku liniju pjesme, u kojoj je vrijeme jedan od glavnih motiva.

Pjesma "Za sve vrime" otvara novo poglavlje za Tomislava Bralića i klapu Intrade, a publika će je, zajedno s ostalim pjesmama s nadolazećeg albuma, imati priliku čuti uživo na ljetnim koncertima diljem Hrvatske, Slovenije, ali i šire.