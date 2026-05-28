Na WTA Makarska Openu šest Hrvatica, prihod od ulaznica donira se HGSS-u u Makarskoj

Sitno se broji do početka WTA Makarska Opena hosted by Valamar, a organizatori su otkrili da će i Tara Würth zaigrati u Tenis centru s pogledom na more. Ovo je šesta hrvatska tenisačica kojoj je osiguran nastup na ovom turniru.

Podsjetimo, uz nju u gradu pod Biokovom nastupit će Tena Lukas, Ana Konjuh, Lucija Ćirić Bagarić, Lea Bošković i trenutno najbolje rangirana hrvatska tenisačica Petra Marčinko, od koje domaća publika puno očekuje.

Od 1. do 7. lipnja Makarska će ponovno živjeti tenis, dok će prizori iz Tenis centra još jednom obići svijet.

Ovaj se atraktivni turnir već odavno upisao na kartu omiljenih postaja tenisačica, a početkom godine stigla je i službena potvrda – WTA Makarska Open proglašen je drugim najboljim turnirom na svijetu u kategoriji WTA 125.

I publika sudjeluje u lijepoj priči

Lijepo priznanje za organizatore, Grad Makarsku i sve one koji godinama slažu ovu sportsku razglednicu s jedne od najljepših rivijera na Jadranu. Kad krene prvi servis, tribine će opet navijati za svoje favorite.

I ovoga puta cijela priča ima plemenitu notu. Ulaznice su dostupne po simboličnim cijenama, a prihod od prodaje organizatori će donirati Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – HGSS Stanica Makarska, ljudima koji su nebrojeno puta bili ondje gdje je najpotrebnije – na Biokovu, moru i na najnepristupačnijim terenima širom Hrvatske.

„Ove godine posebno obilježavamo i velikih 20 godina WTA turnira u Hrvatskoj, što ovom izdanju daje dodatnu težinu i emociju. Posebno nas veseli što će prihod od ulaznica završiti u pravim rukama, ide pripadnicima HGSS-a koji nesebično ulažu vrijeme i napore da naše društvo bude sigurnije i bolje. Pozivam sve ljubitelje sporta da dođu, podrže naše tenisačice i HGSS-ovce te budu dio jedne lijepe i plemenite inicijative“, istaknuo je Feliks Lukas, direktor WTA Makarska Opena, dodavši kako je u današnje vrijeme važno promovirati društvenu odgovornost, ali i ljude i sustave koji tako žive.

Makarska je spremna. Tenisačice dolaze. Publika će, osim vrhunskog sporta, i ovog puta imati prigodu sudjelovati u lijepoj priči.