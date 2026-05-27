Kako izgubiti 3,3 milijarde eura u 24 sata: Ferrari S.p.A. pokazao prvi električni model i šokirao vlastite fanove

Predstavljanje električnog Ferrarija “Luce” izazvalo je potres na burzi. Dionice Ferrari S.p.A. potonule su više od osam posto u jednom danu, a investitori i fanovi postavljaju isto pitanje – može li Ferrari bez benzinskog motora i zvuka auspuha uopće ostati Ferrari?

Postoje automobili koji se kupuju razumom i oni koji se kupuju emocijama. Ferrari nikada nije pripadao ovoj prvoj skupini. Nitko ne daje pola milijuna eura za racionalnost. Ferrari se desetljećima prodavao kao čista automobilska strast: urlik atmosferskog V12 motora, eksplozije iz auspuha pri spuštanju brzina, miris benzina i osjećaj mehaničke brutalnosti koji nijedan drugi proizvođač nije znao replicirati.

I upravo zato je reakcija tržišta na prvi potpuno električni Ferrari bila toliko brutalna.

Tvrtka Ferrari S.p.A. predstavila je model “Luce”, električni grand tourer s četiri vrata i pet sjedala, razvijen uz pomoć legendarnog dizajnera Jonya Ivea, bivšeg Appleova kreativnog genija. Cijena? Oko 550.000 eura. Reakcija investitora? Katastrofalna.

Dionice Ferrari S.p.A. u Milanu potonule su više od 8 posto u jednom danu trgovanja, dok su američke ADR dionice pale više od 5 posto. Time je tržišna vrijednost kompanije izbrisana za približno 3,3 milijarde eura u manje od 24 sata.

To nije bio običan pad. To je bio signal panike

Jer tržište ne kažnjava samo jedan automobil. Tržište kažnjava strah da Ferrari ulazi u identitetsku krizu.

Najveći problem nije u performansama. “Luce” ima više od 1000 KS, ubrzava do 100 km/h za oko 2,5 sekunde i koristi sofisticiranu 880-voltnu arhitekturu. Tehnološki gledano, riječ je o impresivnom automobilu.

Ali Ferrari nikada nije bio samo tehnologija.

Ferrari je emocija.

A električni automobil, koliko god bio brz, ne može replicirati osjećaj koji stvara benzinski V8 ili V12 pri 9000 okretaja. Zato je pokušaj Ferrarija da umjetno pojača zvuk električnog pogona kod mnogih fanova izazvao podsmijeh. Kolekcionar Luc Poirier taj je sustav nazvao gotovo “gimmickom”, odnosno marketinškim trikom.

Još brutalniji bio je Luca Cordero di Montezemolo, bivši predsjednik Ferrarija i čovjek koji je praktički izgradio moderni identitet marke. Njegova poruka odjeknula je automobilskim svijetom:

“Maknite propetog konjića s tog automobila.”

I tu dolazimo do ključnog problema.

U svijetu benzinskih supersportskih automobila Ferrari je bio neusporediv. Nitko nije mogao kopirati karakter njihovih motora. No u električnom svijetu razlike među proizvođačima rapidno se smanjuju. Brutalna ubrzanja danas nude i kineski proizvođači poput BYD-a, Xiaomija ili Yangwanga, često za trećinu cijene Ferrarija.



Kupac koji racionalno razmišlja danas može legitimno postaviti pitanje: zašto dati 550.000 eura za električni Ferrari kada kineski EV nudi slične performanse, moderniji infotainment i napredniju baterijsku tehnologiju za znatno manje novca?

I upravo tu Ferrari prvi put postaje ranjiv.

Jer Ferrari nije Apple. Ferrari ne prodaje tehnologiju. Ferrari prodaje osjećaj ekskluzivnosti i mehaničke drame. Problem je što elektrifikacija standardizira iskustvo vožnje i briše upravo ono što je Ferrari činilo posebnim.

Analitičar Fabio Caldato iz investicijske kuće AcomeA SGR vrlo je jasno objasnio reakciju tržišta: investitori smatraju da Ferrari “plaća cijenu estetskog razočaranja” i straha zbog širenja game električnih modela.

Drugim riječima – investitori se boje da Ferrari više neće biti nedodirljiv.

Paradoks je gotovo bolan. Marka koja je desetljećima simbolizirala automobilsku strast sada riskira da postane samo još jedan ekstremno skupi električni gadget. A kada Ferrari izgubi zvuk, vibracije i sirovu mehaničku emociju, ostaje pitanje koje nitko u Maranellu ne želi čuti:

Što zapravo ostaje od Ferrarija?