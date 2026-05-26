Nikad iskreniji Tonči Huljić: "Više nemam živaca, sve su ih istrošili"

Na otvorenje novog studija Blockstar u Splitu, iza kojeg stoji hrvatski reper Grgo Šipek Grše, došao je i jedan od najuspješnijih domaćih autora i producenata Tonči Huljić. Na pitanje koliko je ovakav projekt važan za Split, Huljić je odmah istaknuo kako priču ne treba promatrati isključivo lokalpatriotski.

'Ne treba se ograničiti samo na Split, ne bi onda imalo smisla baviti se ovim poslom. Cilj je širi, cilj nije niti samo Hrvatska, nego regija i svijet', rekao je i dodao da je najvažnije stvarati prostor u kojem mladi ljudi mogu razvijati kreativnost i osjećati se dobro.

'Najbitnije je da je to dobro za muziku', rekao je za Story pa dodao da Split često nije grad koji dugoročno cijeni svoje ljude.

Dotaknuli smo se i njegovih planova s Magazinom, bendom koji već desetljećima obilježava regionalnu pop scenu.

'Magazin ide svojim putem, kao i svih ovih 40-50 godina. On ide svojim putem, ja idem svojim putem i to sve ide dobrim putem. Imam tu svoju produkciju koju radim, zadovoljen sam s tim kako to ide. Danas radim onoliko koliko mi čini zadovoljstvo, prije 20 godina to je bila prevelika presija. Bilo je tu 18 izvođača, to je bilo vrlo teško. Onda sam pobjegao u tu svoju glazbu i sad sam u tome', priznao je.

Otkrio je i kako danas radi znatno manje nego ranije te da mu je najvažnije da u poslu i dalje pronalazi zadovoljstvo.

Prokomentirao je i Eurosong

'Nisam očekivao da će pobijediti zbog raznih političkih doktrina koje su prisutne na Eurosongu. Mislim da se djevojci otvorio prostor zato što su se drugi 'prekombinirali'. Pjesma mi se baš svidjela i mislim da su ovakvi studiji prostor za takav tip muzike, ne treba od toga bježati', rekao je.

Morali smo ga pitati imamo li i mi neku svoju Daru koja bi mogla postići takav eurovizijski uspjeh.

'Ima koliko god hoćeš, ali to je recept koji se ne ponavlja. Recept je da pravila nema, prolazi samo iznenađenje. Njen lik, djelo, pjesma... Sve je bilo u jednom paketu, pojasnio je i dodao da je Eurosong danas potpuno drugačije natjecanje nego u vrijeme kada je on sudjelovao.

'To više nije romantična priča kakva je bila u vrijeme kada sam ja tamo išao i kada mi je bilo gušt ići. Danas se tamo puno više zarađuje. Mislim da najviše zarade ovi koji rade frizure, nokte, kosu, sjajila, trikove... To je ludilo, a sve manje ima veze sa samim pjevanjem. 'Bangaranga' mi je bila baš dobra, a i Cipar mi je bio dobar', rekao nam je.

Na kraju je na tu temu rekao samo: 'Tko gleda glas na Eurosongu?'.

Pred kraj razgovora pitali smo ga kako komentira izjavu svog zeta Petra Graše da su mu djeca u fazi u kojoj mu testiraju živce.

'Ja više nemam živaca, sve su ih istrošili', nasmijao se Tonči.

'Divim se našim ženama. To su jednostavno opasna djeca, svake sekunde su u životnoj opasnosti. To je nemoguće, koliko god vi njih pratili, dovoljan je jedan okret i već se nešto dogodilo. Konstatno je neki plač. Dobra su djeca, ali su vrlo znatiželjni. Nemam mezimca, potpuno su drugačiji, slatki su, vrlo inteligentni i vrlo talentirani', rekao nam je.

Na pitanje vidi li ih jednog dana u glazbi, odgovorio je bez puno razmišljanja.

'Mislim da hoće. Kod nje već vidimo da može biti i dirigent i Maria Callas, ali može biti i Amy Winehouse. To onda nije dobro', zaključio je kroz smijeh.