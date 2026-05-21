Grše otvorio novi studio i izdavačku kuću. Pričao nam o novom projektu, obitelji i koncertu u Areni

Danas smo bili na otvorenju novog glazbenog studija i izdavačke kuće u Splitu, koji će, vjerujemo iznjedriti nove glazbene nade. Iza projekta Blocstar stoji ponosni vlasnik Grgo Šipek, široj javnosti poznatiji kao Grše.

U razgovoru nam je otkrio koliko je ovo bio zahtjevan projekt za čiju realizaciju je trebalo puno vremena i strpljenja.

- Cijela ideja o projektu postoji odavno ali mi je trebalo dugo vremena da se realizira. Blockstar je krenuo kao kolektiv, međutim ta je priča krenula prema izdavaštvu. Od samog početka sam htio pomagati mladim glazbenicima jer na mojim početcima ja nisam imao podršku, stoga ja želim dati prostora mladim izvođačima, kazao je Grše.

Nadodao je i kako će ovo biti studio gdje će mladi glazbenici moći izmjenjivati ideje, raditi svoju glazbu te se izgrađivati u glazbene zvijezde.

Istaknuo je kako je realizacija cijelog procesa bila jako zahtjevna te je glazbenik uzeo mali predah od nastupanja kako bi Blockstar ugledao svjetlo dana.

- Trebalo nam je pola godine da završimo sve radove oko studija. Izgubilo smo puno živaca, uvijek nešto krene po zlu ali napokon smo uspjeli, priča nam Grše.

Grše je nedavno po drugi put postao tata, a supruga Rafaela i obitelj su mu najveća podrška.

- Moja supruga drži četiri kantuna kuće, što se kaže. Ja uskočim kad god mogu i pomognem oko djece ali ona je ta koja se brine oko svega i daje mi prostora da se posvetim glazbi. Ona mi je najveća podrška i najveći vjetar u leđa, rekao je Grše.

Ove jeseni triljskog glazbenika očekuje koncert u zagrebačkoj Areni, a sam Grše nije krio oduševljenje.

- Jako smo uzbuđeni i jedva čekamo koncert. Nestvarno mi je to sve i još ne mogu vjerovati da se to događa. Pripremamo se iz dana u dan, da taj koncert bude na visokoj razini te da bude nešto još neviđeno u ovom žanru glazbe s kojom se ja bavim, kazao je.

Gršu su u novom studiju došli podržati Domenica, Tonči Huljić, Krešo Bengalka, Žuvi i mnogi drugi.

Vjerujemo kako će nas Grše počastiti nekim novim koncertom u skorije vrijeme jer su Splićani uživali na njegovom koncertu u sklopu Sudamje.

- Ako ćete iskreno, ja ne znam ni gdje nastupam u subotu. To morate pitati mog menadžera ali svakako se vidimo na nekom dobrom koncertu ili u Areni, poručio je.