Trijumf Aston Ville u Europskoj ligi utječe i na Hajduk: Evo o čemu se radi

Ovosezonsko finale Europske lige između Aston Ville i Freiburga imalo je izravnog utjecaja na prvo pretkolo ovog natjecanja u idućoj sezoni, odakle će na kontinentalnoj pozornici krenuti i Hajduk. Splićani će u kvalifikacijama krenuti iz prvog pretkola Europske lige gdje će imati status nositelja. To je nešto što je poznato već nekoliko dana i što nije bilo podložno mijenjanju pred ovaj finalni sraz Engleza i Nijemaca u Istanbulu.

No, ovisno o ishodu sinoćnje utakmice formirao se tj. formiran je broj klubova koji će zaigrati u prvom pretkolu. Budući da je Aston Villa trijumfirala, ukupno će ih u toj fazi kvalifikacija biti 12, po šest nositelja (među njima je Hajduk) i nenositelja.

Da je Freiburg slavio, u prvom pretkolu bi nastupilo ukupno 16 klubova što bi značilo po dva kluba više među nositeljima i nenositeljima. Ta dva nenositelja, koji bi se također našli na popisu potencijalnih suparnika Hajduka, bili bi Hammarby i St. Gallen, ali od toga neće biti ništa.

Prvo pretkolo Europske lige 2026./2027.:

NOSITELJI: Ferencvaros, Qarabag, *Sheriff, Dinamo Kijev, Hajduk, CSKA Sofia

NENOSITELJI: Žilina, Vojvodina Novi Sad, Universitatea Cluj, Aluminij Kidričevo, Derry City, Vestri

Nakon raspleta kupa u Moldaviji znat će se točan popis nenositelja. Ako tamo trofej osvoji Zimbru u finalu protiv Sheriffa, tada će Zimbru biti među nenositeljima, a u nositelje će upasti Žilina. Ukoliko se ipak ne dogodi iznenađenje, onda sve ostaje prema sadašnjim projekcijama, a to je da Hajduk ide na nekog od ovih šest gore spomenutih klubova.

Za kraj, još jedna napomena. Premda je na popisu potencijalnih Hajdukovih protivnika šest klubova, slobodno se može računati da ih je zapravo - pet. Naime, UEFA će, zbog razloga koje ne treba posebno pojašnjavati, gotovo sigurno uoči ždrijeba u različite podskupine svrstati Hajduk i Vojvodinu, piše Gol.hr.