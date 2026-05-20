Prepoznajete li ove momke? Traži ih splitska policija

U Splitu, 7. veljače 2026. godine oko 03,50 sati, u ulici kralja Tomislava i Strossmayerovom parku oštećena su četiri komunalna koša za smeće i na štetu trgovačkog društva počinjeno je kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari.

Objavljujemo fotografiju dvojice mlađih muškaraca za koje se pretpostavlja da se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela.

Pozivamo građane koji imaju korisne informacije o osobama da nazovu policiju na broj 192 ili da informacije dostave e-mailom na adresu: splitsko-dalmatinska@policija.hr