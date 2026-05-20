Obilježen Međunarodni dan muzeja u Dugopolju

Na globalnoj razini Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. svibnja, s ciljem promicanja važnosti kulturnog značaja muzejskih institucija. Muzeji imaju sve važniju ulogu u društvu, posebice kada je riječ o njihovu doprinosu odgoju i obrazovanju djece.

Suradnja Turističke zajednice i Centra za posjetitelje

Turistička zajednica Općine Dugopolje potiče kulturni dijalog s javnim institucijama koje djeluju na području destinacije. S obzirom na resurs kojim raspolaže – Centar za posjetitelje "Skrivena Dalmacija" – organiziraju se interaktivne radionice i stručna vođenja kako bi djeca iskusila jedinstvenost kulturnih institucija.

U suradnji s Centrom za posjetitelje "Skrivena Dalmacija" organizirana je radionica za mališane Dječjeg vrtića "Dugopoljski Maslačak". Tako su vrtićke skupine Oblačići i Zvončići upoznale život, razvoj i očuvanje zaštićene i endemske vrste Mediterana – plemenite periske.

Tijekom obilaska multimedijalnog postava centra djeca su iskusila zanimljiv svijet prirode koji ih okružuje, uključujući planinu Mosor te zaštićene biljne i životinjske vrste. U tome im je pomogla VR tehnologija, koja svakom posjetitelju, pa tako i djeci vrtićke dobi, omogućuje da se osjeća kao da je u neposrednom doticaju s prirodom.

Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana muzeja glasi: "Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet". U okviru te teme, na razini lokalne zajednice, sudjelujemo kao pojedinci i kao dio sustava koji oblikuje svijet u kojem naša djeca odrastaju, dajući im primjer stvaranja dijaloga u svijetu različitosti.