Hvar na nogama! Mještani Zastražišća održali prosvjed: "Dobili smo podršku načelnice, sada čekamo konkretna djela"

Danas je u Zastražišću na otoku Hvaru održan mirni prosvjed! Podsjetimo, mještani su prosvjed najavili zbog dugotrajnih problema nastalih tijekom radova na postavljanju vodovodne mreže, za koje tvrde da su izvedeni loše i da su ozbiljno narušili svakodnevni život u mjestu.

Na prosvjedu u Donjem poju okupilo se pedesetak mještana. Kako poručuju, cilj okupljanja bio je jasno i javno izraziti nezadovoljstvo stanjem na terenu, oštećenjima prometnica, zatrpanim ili uništenim odvodima te problemima s kojima se svakodnevno susreću stanovnici Zastražišća.

"Skupilo se pedesetak ljudi. Izrazili smo svoje nezadovoljstvo zbog loše izvedbe radova pri postavljanju vodovodne mreže. Dobili smo potporu načelnice Općine Jelsa, ali sada čekamo da djelima odgovore oni koji su zaslužni za sve ovo – izvođači, naručitelji i investitori", poručili su mještani nakon prosvjeda.

Podsjetimo, predsjednica udruge "Zastražišće For World" Ivana Mateljan Zlojutro ranije je za Dalmaciju Danas upozorila da mještani desetljećima čekaju vodu, no da je problem nastao u samoj izvedbi radova. Tvrdila je da su radovi predugo trajali, da su ceste oštećene, a mjesto devastirano. Posebno je upozorila i na problem oborinskih odvoda, za koje mještani tvrde da su zatrpani ili razbijeni.

Mještani ističu da nisu protiv dovođenja vode, naprotiv, riječ je o projektu koji su čekali desetljećima. Međutim, poručuju da ne mogu prihvatiti način na koji su radovi izvedeni i posljedice koje su ostale iza njih. Današnjim prosvjedom, kažu, poslali su poruku nadležnima da očekuju konkretne poteze, sanaciju nastale štete i odgovornost svih uključenih u projekt. Nakon dobivene potpore načelnice Općine Jelsa, očekuju da se problem više neće zadržati samo na riječima.

"Vrijeme je da se stvari konačno počnu rješavati. Podrška nam puno znači, ali sada očekujemo djela", poručili su mještani Zastražišća.