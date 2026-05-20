U Sinju organizirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Sinj u suradnji s Klubom navijača Sinjski Maligani organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u petak, 22. svibnja.

Građani će krv moći darovati u prostorijama Crvenog križa u vremenu od 9 do 13 sati, a organizatori pozivaju sve zdrave osobe između 18 i 65 godina da se odazovu i pomognu u prikupljanju potrebnih zaliha krvi.

Prikupljene doze namijenjene su potrebama Odjela transfuzije KBC Split, a iz sinjskog Crvenog križa poručuju kako je svaka doza krvi dragocjena i može spasiti nečiji život.

Organizatori ističu kako su ovakve akcije posebno važne zbog stalne potrebe zdravstvenog sustava za dovoljnim zalihama krvi te zahvaljuju svim dosadašnjim darivateljima na humanosti i podršci.