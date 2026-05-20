Nakon tragedije u Drnišu oglasio se šibenski sud, otkrili zašto nije bio pokrenut postupak protiv Aleksića: "Predmet nije imao prioritet, išlo se redom"

Nakon brojnih kritika koje su se pojavile poslije ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, priopćenjem se oglasio Općinski sud u Šibeniku.

U središtu interesa javnosti našao se podatak da je protiv osumnjičenog Kristijana Aleksića još tijekom 2023. godine bila podignuta optužnica zbog ilegalnog posjedovanja oružja, no sudski postupak do danas nije započeo.

Iz šibenskog suda sada su se očitovali o cijelom slučaju, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Suci, službenici i namještenici Općinskog suda u Šibeniku izražavaju duboko žaljenje zbog tragičnog događaja u kojem je izgubljen mladi život. Odgovarajući na brojne medijske upite, a radi informiranja javnosti Općinski sud u Šibeniku navodi kako slijedi:

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je pred ovim sudom optužnicu poslovni broj KO-DO-291/2023 od 27. rujna 2023. protiv optuženika Kristijana Aleksića zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, opisano i kažnjivo po članku 331. stavak 1. Kaznenog zakona s prijedlogom da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Predmetna optužnica je potvrđena rješenjem optužnog vijeća ovog suda broj Kov-209/2023 od 21. studenoga 2023.

U 2023. godini kada je predmetna optužnica zaprimljena, na Kaznenom odjelu ovog suda bilo je 4 suca rješavatelja, te je na dan 31. prosinca 2023. bilo ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta na računajući predmete optužnih i izvanraspravnih vijeća kojih je bilo nekoliko stotina. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. godine.

Također, od ukupnog broja neriješenih kaznenih predmeta nekoliko stotina je onih u kojima je postupak započeo 2019., 2020., 2021. i 2022. godine i u kojima prijeti nastup zastare.

Tijekom 2024. godine od 4 suca rješavatelja jedan je zbog teške bolesti bio na dugotrajnom bolovanju radi čega su na Kaznenom odjelu aktivno radila svega 3 suca rješavatelja kojima su se, uz već postojeće spise, dodjeljivali novi među kojima istražnozatvorski i drugi spisi u kojima je po zakonu bez odgode bilo nužno poduzimati radnje.

Stupanjem na dužnost novoimenovane sutkinje dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića.

Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122. i 123. Sudskog poslovnika koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, to su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja. Ovo priopćenje se podnosi da točno i argumentirano obavijestimo javnost o opterećenosti sudaca, kao i njihovoj odgovornosti u svakom pojedinom predmetu."