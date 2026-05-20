Petra Marčinko izborila prvo WTA četvrtfinale

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko ostvarila je najveći uspjeh svoje dosadašnje karijere plasmanom u prvo WTA četvrtfinale, nakon pobjede u 2. kolu turnira u Rabatu.

Marčinko je nakon velike borbe i više od dva i pol sata igre svladala Ukrajinku Jelizavetu Kotliar rezultatom 5-7, 6-2, 7-6 te tako izborila nastavak natjecanja među osam najboljih.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U četvrtfinalu će igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas, u susretu koji joj donosi priliku za nastavak impresivnog niza na turniru u Rabatu.