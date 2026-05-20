Drnišani se spontano okupljaju na Poljani. Organizatori poslali snažne poruke: "Tražimo promjene zakona i funkcioniranje sustava"

Građani Drniša danas se okupljaju na mirnom prosvjedu nakon što je njihov sugrađanin 19-godišnji Luka Milovac u subotu navečer na svirep način izgubio život. Njega je na kućnom pragu ubio Kristijan Aleksić, koji se nakon tog čina dao u bijeg te je pronađen nakon 28 sati, 30 metara od kuće.

Potreseni i ogorčeni građani Drniša danas u 19 sati organiziraju mirno okupljanje, a u ime "Građana Drniša", Darija Kulušić i Matilda Jelčić Stojaković istaknule su kako je ovo vapaj zajednice koja traži konkretne odgovore.

- Želimo poslati jasnu poruku da se društvo i sustav moraju mijenjati. Želimo da nas preko ovog okupljanja čuju te da institucije shvate kako je dosta gubljenja mladih života, kazala je Kulušić.

Istaknule su kako žele da ova smrt ne prođe nezamijećeno te da nitko više ne pogine na ovakav način.

- Smatramo da će ovo biti jedan korak naprijed prema promjenama. Ne želimo više žrtve. Tražimo promjenu zakona te funkcioniranje sustava. Želimo da se ubojice ne šeću slobodno po gradu, a mi strepimo od njihovog ponovnog ubojstva, zaključila je Kulušić.