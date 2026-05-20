FOTO + VIDEO Drniš u suzama, položili cvijeće i svijeće za ubijenog 19-godišnjaka: "Tko će biti sljedeći Luka?"

Potreseni i ogorčeni građani Drniša večeras su se okupili u 19 sati na Poljani, gdje je održano mirno okupljanje i prosvjed u znak sjećanja na 19-godišnjeg Luku Milovca.

U priopćenju koje potpisuju “Građani Drniša” istaknuto je kako iza okupljanja ne stoji nijedna politička stranka ni udruga, već “ljudi, građani, roditelji, prijatelji i susjedi – grad koji tuguje”. Naglašavaju da se ne radi samo o izrazu tuge, nego i o poruci zajednice koja traži odgovore i preispituje sustav.

Okupljeni navode kako su godinama postojala upozorenja i strahovi vezani uz osobu osumnjičenu za ubojstvo, tvrdeći da je dio građana živio u nelagodi i uvjerenju da bi moglo doći do tragedije. “Mnogi su govorili da je samo pitanje vremena kada će se nešto dogoditi. Nažalost, to se i ostvarilo”, stoji u priopćenju.

Građani su pozvani da ponesu svijeće i cvijeće te ih polože ispred srednje škole, uz poruku da Drniš “nikada nije govorio mržnjom i da to neće činiti ni sada”.

Okupljanje je započelo minutom šutnje za ubijenog mladića, nakon čega su organizatori zahvalili prisutnima na odazivu i podršci obitelji.

U emotivnom programu nastupila je klapa koja je pjesmom “Krist na žalu” odala počast Luki Milovcu, dok je župnik predvodio molitvu za pokojnika i njegovu obitelj.

Program je nastavljen recitacijom lokalnog pjesnika pod naslovom “Zašto si ubio Luku?”, što je dodatno naglasilo potresenost i šok okupljenih građana.

Građani su upaljenim svijećama "napravili" srce, a položene su i bijele ruže s natpisom "Tko će biti sljedeći Luka?"