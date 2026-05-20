Sukob dvojice muškaraca u kafiću na Pujankama: Jedan završio na liječničkoj pomoći, drugi uhićen

U ugostiteljskom objektu na splitskim Pujankama danas je došlo do sukoba dvojice muškaraca, javlja Policijska uprava splitsko-dalmatinska za Dalmaciju Danas.

Policija zaprimila dojavu oko 13:30

Kako navode iz PU splitsko-dalmatinske, dojava o incidentu zaprimljena je danas, 20. svibnja 2026. godine, oko 13:30 sati. Prema prvim informacijama, u jednom ugostiteljskom objektu u Splitu sukobila su se dvojica muškaraca.

Jedan muškarac odveden na liječničku pomoć

Nakon sukoba, jedan muškarac odveden je na pružanje liječničke pomoći. Zasad nije poznata težina njegovih ozljeda.

Drugi muškarac je uhićen te doveden u policijsku postaju. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za Dalmaciju Danas potvrđuju da je kriminalističko istraživanje u tijeku, nakon čega bi trebalo biti poznato više okolnosti ovog događaja