GK Gripe prijavljuje projekt rekonstrukcije dječjeg igrališta kod Osječke 12

Na području Gradskog kotara Gripe postoje samo dva dječja igrališta, a oba su, prema riječima predsjednika GK Gripe Karla Pilka, dotrajala i često na meti vandala. Pilko ističe da igrališta ne koriste samo djeca i roditelji s Gripa, već i brojni drugi građani.

Zbog toga Vijeće Gradskog kotara Gripe smatra da je vrijeme da se barem jedno od postojećih igrališta obnovi, odnosno rekonstruira. Kako je objavio Karlo Pilko, predsjednik GK Gripe, kotar će sutra, u skladu s Javnim pozivom Grada Splita upućenim gradskim kotarevima i mjesnim odborima, prijaviti projekt rekonstrukcije dječjeg igrališta kod Osječke 12.

Cilj projekta je, poručuju iz GK Gripe, nastaviti razvijati kotar te najmlađim stanovnicima omogućiti ljepše i kvalitetnije djetinjstvo. "Na području GK Gripe postoje samo dva dječja igrališta koja su dotrajala, često i na meti vandala, a koriste ih ne samo djeca i roditelji s Gripa. Vijeće kotara smatra da je vrijeme da se barem jedno od njih obnovi, odnosno rekonstruira", poručio je Pilko.

Dodao je kako je vrijednost projekta značajna, no da su takvi uvjeti Javnog poziva.