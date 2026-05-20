Besplatna radionica u Splitu: Roditelji i trudnice mogu naučiti sve o prehrani beba i male djece

Gradski kotar Spinut organizira prvu besplatnu radionicu posvećenu prehrani beba, male djece i rodilja, s ciljem pružanja podrške roditeljima u razdoblju uvođenja prvih obroka i razvoja zdravih prehrambenih navika.

Radionicu će voditi Željana Mudnić Tomaš, magistra nutricionizma i certificirana savjetnica za prehranu trudnica, dojilja i djece. Sudionici će imati priliku dobiti stručne i praktične savjete o najčešćim pitanjima vezanima uz prehranu najmlađih.

Tijekom edukacije razgovarat će se o početku dohrane, važnim nutrijentima za rast i razvoj djece, kao i izazovima s kojima se roditelji često susreću, poput izbirljivosti u prehrani. Organizatori ističu kako će radionica biti interaktivna i prilagođena svakodnevnim situacijama iz roditeljskog života.

Sudjelovanje je potpuno besplatno, a radionica je namijenjena trudnicama, roditeljima beba i male djece te svima koji žele naučiti više o pravilnoj prehrani u najranijoj životnoj dobi.

Okupljanje će se održati u subotu, 23. svibnja, s početkom u 10 sati u prostorijama Gradskog kotara Spinut u Ulici Antuna Gustava Matoša 29 u Splitu.

Predsjednik kotara Luka Kovač Levantin pozvao je građane da se pridruže radionici i iskoriste priliku za edukaciju, razmjenu iskustava i druženje uz korisne savjete stručnjaka.