Veliki radovi usred noći u Splitu: Promet na važnom križanju pod posebnom regulacijom

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u noći sa srijede na četvrtak izvodit će se radovi na križanju Poljičke i Velebitske ulice u Splitu.

Kako su izvijestili iz Vodovoda i kanalizacije Split, radovi sanacije dvaju okana metodom bez otkopa započet će u srijedu, 20. svibnja, u 22 sata, a završetak je planiran u četvrtak, 21. svibnja, u 4 sata ujutro.

Tijekom izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa prema unaprijed definiranim fazama, a po završetku sanacije raskrižje će ponovno biti u potpunosti otvoreno za promet. Privremenu prometnu signalizaciju postavit će i održavati djelatnici ophodarske službe tvrtke Cestar d.d.

Radovi se izvode u sklopu Ugovora P3 pod nazivom „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Ukupna vrijednost projekta aglomeracije Split – Solin iznosi više od 321 milijun eura. Veći dio prihvatljivih troškova financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok ostatak pokrivaju nacionalna sredstva i Vodovod i kanalizacija Split.