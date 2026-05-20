Održan tečaj "Što je hitno u kroničnim bolestima?"

Klinika za unutarnje bolesti KBC-a Split, u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu i Hrvatskim liječničkim zborom – podružnica Split, organizirala je tečaj „Što je hitno u kroničnim bolestima?” koji je uspješno održan je u Amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu 15. i 16. svibnja 2026.

Tečaj je bio koncipiran kao multidisciplinarni edukacijski okvir koji je obuhvatio ključna područja interne medicine – nefrologiju, infektologiju, endokrinologiju, gastroenterologiju, reumatologiju, pulmologiju, kardiologiju, hematologiju, kliničku farmakologiju i intenzivnu medicinu, a cilj je bio osvježiti znanja i vještine u prepoznavanju hitnih stanja u kroničnim bolestima.

Sudjelovali su liječnici obiteljske medicine, hitne medicine, specijalizanti svih internističkih struka, ali i liječnici drugih specijalnosti. Svi oni imali su priliku slušati zanimljiva predavanja, osnažiti svoje kompetencije s primjerima iz svakodnevne kliničke prakse na kojima su integrirani kliničko iskustvo i primjena suvremenih smjernica te obnoviti svoja znanja i vještine iz naprednog održavanja života kroz dvije radionice koje su organizirane u sklopu tečaja.

Voditeljica tečaja izv. prof. dr. sc. Daniela Marasović Krstulović istaknula je da je poseban naglasak stavljen je na kliničko prepoznavanje, inicijalno zbrinjavanje te donošenje pravovremenih i utemeljenih odluka u različitim razinama zdravstvenog sustava, a posebno u hitnim prijemima. „Porast prevalencije kroničnih nezaraznih bolesti u suvremenoj populaciji prati i povećana učestalost akutnih pogoršanja koja nerijetko zahtijevaju hitnu dijagnostičku obradu i terapijski pristup. U svakodnevnoj kliničkoj praksi, osobito na razini primarne zdravstvene zaštite i hitne medicine, razlikovanje stanja koja zahtijevaju neodgodivu intervenciju od onih koja se mogu zbrinjavati u okviru redovite skrbi predstavlja značajan profesionalni izazov. Takve okolnosti dodatno su opterećene potrebom za racionalnim korištenjem dostupnih resursa te osiguravanjem kontinuiteta i kvalitete zdravstvene zaštite. Vjerujemo da će iskustva s tečaja pridonijeti boljem razumijevanju složenosti ovih kliničkih entiteta te unaprijediti suradnju između liječnika primarne zdravstvene zaštite i bolničkih liječnika na dobrobit naših zajedničkih pacijenata s kroničnim bolestima“, naglasila je na kraju prof. Marasović Krstulović.