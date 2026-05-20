Gradonačelnik Šuta primio sudionike Erasmus+ programa mobilnosti

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta sa suradnicima danas je primio učenike i učitelje iz Hrvatske i Španjolske koji sudjeluju u Erasmus+ programu mobilnosti.

Na prijemu su sudjelovali predstavnici Osnovne škole Pujanki iz Splita predvođeni ravnateljem Branimirom Glavinovićem te predstavnici škole CEIP Elio Antonio de Nebrija iz Španjolske na čelu s ravnateljem Davidom Jimenez Meridom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pozdravljajući goste, gradonačelnik Šuta istaknuo je važnost međunarodne suradnje u obrazovanju te ulogu Erasmus+ programa u povezivanju mladih ljudi, razmjeni znanja i iskustava te jačanju europskih vrijednosti.

„Erasmus+ nije samo obrazovni program, već prostor susreta različitih kultura, ideja i iskustava. Upravo kroz ovakve projekte mladi razvijaju otvorenost, razumijevanje i prijateljstva koja nadilaze granice. Split je grad koji vjeruje u znanje, međunarodnu suradnju i ulaganje u mlade generacije”, poručio je gradonačelnik Šuta.

Tijekom susreta razgovaralo se o značaju mobilnosti učenika i učitelja, razmjeni iskustava između hrvatskog i španjolskog obrazovnog sustava te važnosti međunarodnih projekata u suvremenom obrazovanju. Gostima je predstavljen i Split kao grad bogate kulturne baštine, ali i snažnog obrazovnog i akademskog razvoja.

Predstavnici Osnovne škole Pujanki istaknuli su kako škola već jedanaest godina aktivno sudjeluje u međunarodnim projektima, naglasivši kako Erasmus+ učenicima i nastavnicima otvara prilike za učenje, mobilnost, stjecanje novih znanja i vrijednih iskustava. Zahvalili su Gradu Splitu na prijemu i podršci međunarodnoj suradnji u obrazovanju.

Predstavnici škole iz Španjolske izrazili su zadovoljstvo ostvarenim partnerstvom i boravkom u Splitu, istaknuvši kako ovakvi projekti mladima pružaju priliku za upoznavanje novih kultura, usavršavanje jezika, razmjenu znanja i iskustava te razvijanje svijesti o bogatstvu različitosti i zajedničkim europskim vrijednostima.

Istaknuto je i kako Grad Split kontinuirano podupire međunarodnu mobilnost mladih, među ostalim i kroz financijsku potporu studentima Sveučilišta u Splitu koji sudjeluju u Erasmus+ programu razmjene. Gradonačelnik je sudionicima poželio ugodan boravak, uspješne projektne aktivnosti i mnogo lijepih uspomena iz Splita.