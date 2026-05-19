Majka ubijenog Luke Bančića na prosvjedu: "Ništa se promijenilo nije, ubojice lijepo žive u zatvorima"

Prosvjedi pod nazivom "19 minuta šutnje za Luku" održani su u utotak točno u 12 sati ispred Županijskih sudova u Šibeniku i Zadru. Organizatori su poručili da cilj okupljanja nije politika, nego glas građana koji traže odgovornost, sigurnost i sustav koji neće zakazati kada je najpotrebnije.
"Ne funkcioniraju institucije onako kako to treba i zbog toga imamo gubitak jedne mlade osobe koja to nije zaslužila", kazao je Nikola Dobran iz Zadra.
Umjesto govora, organizator prosvjeda poručio je kako će danas pričati tišina. Paljenjem svijeća i šutnjom tisuće ljudi oprostilo se od ubijenog mladića.
Među okupljenima bili su i roditelji Luke Bančića, ubijenog u Splitu prije dvije godine.
"Došli smo odati počast ovom Luki, isto prekrasnom momku, Nažalost ništa se promijenilo nije od prosvjeda u Splitu, kazne su male, a ubojice lijepo žive u zatvorima", kazala je majka Luke Bančića.