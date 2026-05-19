Majka ubijenog Luke Bančića na prosvjedu: "Ništa se promijenilo nije, ubojice lijepo žive u zatvorima"

Prosvjedi pod nazivom "19 minuta šutnje za Luku" održani su u utotak točno u 12 sati ispred Županijskih sudova u Šibeniku i Zadru. Organizatori su poručili da cilj okupljanja nije politika, nego glas građana koji traže odgovornost, sigurnost i sustav koji neće zakazati kada je najpotrebnije.

"Ne funkcioniraju institucije onako kako to treba i zbog toga imamo gubitak jedne mlade osobe koja to nije zaslužila", kazao je Nikola Dobran iz Zadra.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Umjesto govora, organizator prosvjeda poručio je kako će danas pričati tišina. Paljenjem svijeća i šutnjom tisuće ljudi oprostilo se od ubijenog mladića.

Među okupljenima bili su i roditelji Luke Bančića, ubijenog u Splitu prije dvije godine.

"Došli smo odati počast ovom Luki, isto prekrasnom momku, Nažalost ništa se promijenilo nije od prosvjeda u Splitu, kazne su male, a ubojice lijepo žive u zatvorima", kazala je majka Luke Bančića.