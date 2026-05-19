MIRNO SPAVAJ, ANĐELE Luka je pokopan. Svećenik: "Bio je poseban"

Suze i tuga u Drnišu zbog brutalnog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Danas je u tom gradu Dan žalosti. Obitelj, prijatelji i sugrađani od ubijenog mladića su se oprostili na komemoraciji koja je održana u srednjoj školi koju je pohađao. I gdje je uskoro trebao maturirati.

Trebali su tu za nekoliko dana slaviti kraj škole i početak novog života, ali umjesto toga, sada su se u školi okupili na komemoraciju za jednog od njih. Među Lukinim prijateljima, učiteljima - tuga i bol za koju nema utjehe.

Lukin pogreb održan je poslijepodne, za njega se posebno pripremao drniški župnik. U crkvi Gospe od Ružarija - Luka je bio svake nedjelje.

"Bilo mi je drago znao bi reći svojim mladima koji su u Franjevačkoj mladeži kako mi je lijepo vidjet njih par srednjoškolaca koji su tu, a oni bi mi znali reći da to njih Luka Milovac potiče. Imao je u biti nešto posebno", kaže fra Lukica Vojković, župnik Župe Gospe od Ružarija u Drnišu, javlja RTL.