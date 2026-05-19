Organizatorica prosvjeda u Drnišu: "Srce i duša mi se kidaju danima, bijesni smo i tužni"

Suze i tuga u Drnišu zbog brutalnog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Danas je u tom gradu Dan žalosti. Građani će u srijedu održati mirno okupljanje i prosvjed.

RTL-ova Nikolina Radić javila se uživo iz Drniša, gdje je razgovarala s jednom od organizatorica prosvjeda Matildom Jelčić Stojaković.

Drnišani se okupljaju sutra. Zašto vam je važno da se i vi okupite?

Zato što smo beskrajno tužni, zato što su se tuga i ljutnja uvukli u svaku poru Drniša. Zahvaljujemo svim građanima koji su danas diljem Hrvatske iskazali solidarnost s našom tugom i prosvjedovali 19 minuta za našeg Luku. Ali nekako osjećamo potrebu da se i glas Drnišana čuje.

Proteklih dana bili smo okupirani svim ovim događajima kako bi se Luka dostojanstveno ispratio i kako bi se održala komemoracija. Na groblju svetog Ivana u Badnju okupio se cijeli grad. Drniš je mali grad, svatko svakoga zna i logično je da su praktički svi prilazi gradskom groblju bili zakrčeni. Bila je to takva sahrana kakvu Drniš ne pamti. Želimo da se i naš glas čuje, želimo iskazati koliko smo ljuti, koliko smo bijesni i koliko smo tužni.

Što očekujete od svih ovih prosvjeda? Očekujete li nekakve konkretne mjere, da se nešto pomakne?

Proteklih dana slušali smo riječi stručnjaka u brojnim informativnim emisijama. Primijetila sam da su mnogi od njih istaknuli kako je hrvatski Kazneni zakon jedan od rigoroznijih zakona u Europskoj uniji. Međutim, smatramo da to nije dovoljno. Riječ je o već osuđivanom ubojici koji je živio među nama. Svi znamo da je bilo prijetnji, da ga je policija privela za djelo za koje nije odgovarao 2023. godine. Znamo i da je odgovarao za to djelo, da bi on vjerojatno danas ipak bio na slobodi jer vjerojatno ne bi bio zatvoren. Nije normalno da jedan osuđeni ubojica, očigledno psihopat, hoda ulicama grada kao svaki normalni građanin. Čak i ako je odslužio zatvorsku kaznu, logično bi bilo da je on ipak ostao negdje dislociran, u nekoj ustanovi, da nije među nama, da mi ne strepimo od njega.

Svi smo znali gdje živi, viđali smo ga po gradu, uvijek je bio usamljen, uvijek smo okretali glavu. Istina je da je prijetio po gradu i da je sijao strah. Želimo da Vlada upućuje Saboru razne zakone po raznim hitnim procedurama. Želimo da taj zakon bude još rigorozniji. Tko će danas Lukinoj majci reći da osuđeni ubojica ide u zatvor? Dobro, ovaj će dobiti nešto više godina, ali imali smo slučaj Antonije Bilić – njezin ubojica će vrlo vjerojatno brzo izaći iz zatvora. Hoće li on isto živjeti negdje, šetati nekom sredinom i opet biti recidivist i opet možda ponoviti kazneno djelo?

Bili ste na sprovodu, rekli ste da je bio cijeli Drniš. Kako su to podnijeli roditelji?

Kako uopće ijedan roditelj to može podnijeti? Nama je teško, meni je teško, meni se srce i duša kidaju već danima. A kako će tek biti tim roditeljima? Ja ne znam kako će oni nastaviti svoj život. Tko će im dati snage? Dragi Bog, hoće li oni uspjeti nastaviti normalno živjeti.