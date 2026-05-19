Nikolina Pišek o dejtanju: "Kažu mi ''Ja sam onako malo oženjen, nisam jako'"

Naša poznata voditeljica Nikolina Pišek bila je gošća u jednoj od epizoda 'Bez pardona', autorskog serijala Ide Prester i Josipe Bračanov Jo gdje je bez zadrške otvoreno progovorila o privatnim razočaranjima, ljubavi i odnosima, a dotaknula se i tzv. dejting aplikacija.

U svom iskrenom nastupu nije krila i da je isprobala tzv. dejting aplikacije.

'Isprobala sam tu famoznu aplikaciju, i ne, nisam tamo imenom i prezimenom. Na njoj postojim i bez glave sam tamo. Ispitam situaciju gdje mi se netko čini eventualno podoban pa onda krenem u neku komunikaciju. Ako mislim da imam adekvatnog sugovornika onda se predstavim. Onda on ili A: pobjegne glavom bez obzira li B: ohrabri se i dođe na dejt i kaže da je oženjen. Znaju reći: 'Ja sam onako malo oženjen, nisam jako! Pa znaš ako ti to ne smeta…' A ja onako: 'Pa čuj kak' da ti velim.. ne!', rekla je voditeljica.

Dejting vjetrometina

Nikolina je ispričala i da se sad nalazi na dejting vjetrometini.

'Prije četiri godine našla sa se na životnoj prekretnici i stvarno se ne nalazim u poziciji u kojoj sam željela biti u ovim godinama. Htjela sam nešto ovako kao što Sandra ima i zaista bi to bilo nešto idealno u mom gledanju svijeta i percipiranju mene u njemu. Međutim našla sam se u neobranom grožđu, našla sam se sama na nekoj dejting vjetrometini i, zapravo, ako ste ikad gledali Bridget Jones, to je moj život', iskreno je rekla Nikolina Pišek.

U istoj je emisiji gostovala i Sandra Bagarić, te je Nikolina rekla kako je oduvijek htjela biti sve ono što ona je.

'Zapravo sam htjela biti sve ono što Sandra jest. Htjela sam slušati Rahmanjinova sa svojim suprugom, htjela sam imati sretnu familiju, htjela sam biti dugo u braku, ja sam isto zaljubljena u ljubav. No, nažalost, mene je život demantirao', rekla je iskreno poznata voditeljica, prenosi tportal.