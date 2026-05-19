Kristijan Aleksić sve priznao? Ne kaje se nimalo

Ročište je održano i trajalo je dvadesetak minuta, nakon čega je osumnjičeniku određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Doneseno je i rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja oružja.

Prema informacijama koje su se mogle čuti tijekom postupka, osumnjičenik nije pokazao ni najmanji znak kajanja. Spominjalo se i kako navodno nije imao namjeru usmrtiti Luku, već drugu osobu, javlja RTL.

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku je, nakon ispitivanja uhićenog Kristijana Aleksića, donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog kaznenih djela teškog ubojstva iz članka 111. točka 1. Kaznenog zakona i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona.

"Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 50-godišnjak 16. svibnja 2026. oko 23.00 sata, u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručivao hranu, po dolasku 19-godišnjeg hrvatskog državljanina (2007.) koji mu je dostavio hranu, bez ikakvog povoda, odmah ispalio u oštećenika hitac iz vatrenog oružja kojeg je sam izradio, uslijed čega je oštećenik zadobio ozljede od kojih je na mjestu događaja preminuo", priopćili su iz Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku.

Poručili su da je nakon ispitivanja Aleksića ŽDO u Šibeniku predložilo je sucu istrage određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći, postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo te zato jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.