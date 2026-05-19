FOTO Bijele ruže i svijeće: Ovako izgleda Lukina škola

Lampioni i svijeće koje građani pale u spomen na Luku Milovca svjedoče o bolu jednog grada. Grada koji se oprašta od mladića čiji se život prerano ugasio.

Danas je Drniš utihnuo. Cijeli grad bio je obavijen tugom i tišinom. Danas je Dan žalosti u Drnišu, a u popodnevnim satima na posljednji počinak ispraćen je mladić kojeg oplakuje cijeli grad.

Ulice grada su puste, dućani i ugostiteljski objekti zatvoreni, a u vrijeme komemoracije iz sunčanog neba počela je padati kiša.

I nebo plače - komentirali su Drnišani klimajući glavom i brišući suze.

Zastave su spuštene na pola koplja, a ispred Srednje škole Ivana Meštrovića koju je pohađao Luka, građani i njegove školske kolege pale svijeće i ostavljaju bijele ruže.

Na groblju Svetog Ivana u Badnju pored Drniša, u poslijepodnevnim satima, pokopan je Luka Milovac, mladić kojem je život prerano oduzet.