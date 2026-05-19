Close Menu

FOTO Bijele ruže i svijeće: Ovako izgleda Lukina škola

Bijele ruže i svijeće za Luku: Potresne scene iz Drniša slamaju srce

Lampioni i svijeće koje građani pale u spomen na Luku Milovca svjedoče o bolu jednog grada. Grada koji se oprašta od mladića čiji se život prerano ugasio.

Drniš se oprostio od Luke. "Zakazao je pravosudni sustav"

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Danas je Drniš utihnuo. Cijeli grad bio je obavijen tugom i tišinom. Danas je Dan žalosti u Drnišu, a u popodnevnim satima na posljednji počinak ispraćen je mladić kojeg oplakuje cijeli grad.

Ulice grada su puste, dućani i ugostiteljski objekti zatvoreni, a u vrijeme komemoracije iz sunčanog neba počela je padati kiša.

I nebo plače - komentirali su Drnišani klimajući glavom i brišući suze.

Zastave su spuštene na pola koplja, a ispred Srednje škole Ivana Meštrovića koju je pohađao Luka, građani i njegove školske kolege pale svijeće i ostavljaju bijele ruže.

skola lampioni luka ubojstvo drnis svijece 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Na groblju Svetog Ivana u Badnju pored Drniša, u poslijepodnevnim satima, pokopan je Luka Milovac, mladić kojem je život prerano oduzet.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0