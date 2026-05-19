Blanka i Zlatko Mateša završili pod istragom

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova 30 godina mlađa supruga Blanka završili su pod istragom, neslužbeno doznaje Index.

Prema informacijama koje su potvrđene Indexu, tužiteljstvu je prijavljena sumnja na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata.

To nije upalo u oko samo istražiteljima, već svima koji su preko društvenih mreža mogli vidjeti da šefa HOO-a na njegovim službenim putovanjima prati i njegova supruga. Očito je postavljeno pitanje tko je navedeno financirao i otkuda.

Trenutačno se provode izvidi.