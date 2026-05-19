"Sokole moj, leti visoko i čuvaj nas sve": Emotivan govor Lukine razrednice ostavlja bez riječi

Danas je sprovod Luke Milovca, 19-godišnjeg maturanta iz Drniša koji je na svirep način izgubio život u subotu navečer. U Drnišu je danas proglašen Dan žalosti, a u popodnevnim satima održat će se sprovod na mjesnom groblju. Prije sprovoda u Srednjoj školi Ivana Mažuranića održana je komemoracija na kojoj su sudjelovali učenici, profesori, ravnatelj škole te župan Šibensko-kninske županije.

U svom obraćanju medijima vrlo emotivna je bila razrednica ubijenog Luke, Ivana Grabić Marin, koja je pojasnila kako su djeca jako potresena, te da svatko na svoj način podnosi ovu tugu i bol koja će još dugo bdjeti nad Drnišem.

-Djeca jako loše podnose, mislim kako ćemo morati pozvati Hitnu pomoć. Podižemo ih energetski, dajemo vode i šećera. I sama sam majka, razumijem djecu. Svatko to podnosi na svoj način. Imam dva učenika koja su odbijala doći na komemoraciju jer to psihički ne mogu, ali sam ih opet uvjerila da dođu samo na kratko kako bi bili svi skupa. Svatko se nosi kako zna i umije, oni su djeca koja ne mogu podnijeti toliku bol niti ju procesuirati, pojašnjava Grabić Marin.

Razrednica je poslala i jasnu i bolnu poruku svim institucijama.

-Moj Drniš pamti ružne priče. Ja sam, na žalost, sahranila tri učenika. U školi sam preko trideset godina i ne mogu podnijeti više tu bol. Svaki put su to bili maturanti, u drugom polugodištu. Svaki put pred kraj školovanja. Neću reći da ne mogu više, moram radi mojih učenika ali želim poručiti svima da je dosta. Dvoje je stradalo od onih koje nose ljudsko tijelo ali ljudske duše i empatije u njima nema. Dosta je više, kroz suze je rekla razrednica.

Razrednica se radovala prošlom petku jer su joj njeni učenici poklonili majicu s posebnim natpisom. Radovala se punoljetnosti svojih učenika, maturalnoj zabavi. Jednom novom životnom putu.

-Maloprije sam bila u kabinetu i gledala sve one rekvizite koje su djeca trebala koristiti za proslavu, proveseliti se ispred škole. Netko je to naprasno prekinuo. Mogu samo reći da je moj Luka bio fantastičan učenik koji bi, vjerujem, gradio bolju Hrvatsku, kazala je.

Poručila je svakom djetetu ove kugle zemaljske da im život učinimo sigurnijim jer to je naša obaveza.

-Ja ću se i dalje baviti obrazovanjem naše djece jer sam prvenstveno nastavnik ali pozivam sve ljude da savjesnije obavljaju svoj posao, na onim mjestima za koja su zaduženi. Želim da ona plava kuverta više nikad i nikome ne bude potreba. Živi skromno i dostojno svoj život. Odradi svoj posao pošteno, kazala je Grabić Marin.

Za kraj je poslala dirljivu poruku.

-Sokole moj, leti visoko i čuvaj nas sve odozgor. Laka ti hrvatska zemlja.