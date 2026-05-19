Načelnica Jelse podržala stanovnike istočnog Hvara: "Radovi predugo traju, razumijem nezadovoljstvo"

Načelnica Općine Jelsa Marija Marjan oglasila se povodom nezadovoljstva stanovnika Zastražišća i cijelog istočnog dijela otoka Hvara, koji se već dulje vrijeme suočavaju s ozbiljnim problemima u prometovanju i povezivosti s ostatkom otoka.

"Imam potpuno razumijevanje za nezadovoljstvo stanovnika istočnog dijela otoka Hvara zbog ozbiljnih problema u prometovanju i povezivosti s ostatkom otoka", poručila je Marjan. Kako navodi, radovi na dugo očekivanoj vodoopskrbi istočnog dijela otoka Hvara traju predugo, a dodatan problem predstavlja i način rada izvođača, posebno na državnoj cesti D-116, na dionici između Poljica i Zastražišća.

Općina nije nositelj projekta

Marjan ističe kako Općina Jelsa nije nositelj ovog projekta, ali je, kaže, u stalnom kontaktu s investitorom i nositeljem projekta, tvrtkom Hvarski vodovod d.o.o., odnosno današnjom tvrtkom Vodoopskrba i odvodnja Brača i Hvara d.o.o. Također je u kontaktu s nadzorom i izvođačem radova. "Više puta izrazili smo nezadovoljstvo dinamikom i načinom izvođenja radova, koji predugo traju", navela je načelnica.

Prvi sloj asfalta očekuje se u petak

Prema informacijama koje je dobila, prvi temeljni sloj asfalta na cijeloj dionici trebao bi biti postavljen u petak, 22. svibnja. To bi, kako je pojasnila, značilo da će se cestom ponovno moći prometovati. Drugi, završni sloj asfalta očekuje se između 5. i 10. lipnja.

Marjan je prenijela i informacije koje je dobila od državne tvrtke Hrvatske ceste d.o.o., a odnose se na izgradnju i rekonstrukciju cijele ceste od Poljica do Sućurja. Prema tim informacijama, studija izvodljivosti i studija utjecaja na okoliš su dovršene, dok je glavni projekt pri kraju. Hrvatske ceste očekuju ishođenje građevinske dozvole do jeseni, nakon čega bi natječaji za izvođenje radova trebali biti raspisani u tri faze.

Plan je cestu dovršiti u tri godine

Plan je da se cijela cesta dovrši u roku od tri godine. Svake zime izvodilo bi se oko 12 kilometara ceste, odnosno ukupno približno 36 kilometara, koliko je preostalo do Sućurja.

Tijekom tih radova planirano je i provlačenje vodoopskrbne cijevi do mjesta Gdinj. "Veliki su to projekti koje smo svi predugo čekali, ali napokon se realiziraju. Kad sve bude gotovo, vjerujem da će se kvaliteta života stanovnika istočnog dijela otoka Hvara itekako poboljšati i da će to biti osnova daljnjeg razvoja. Nužno je još nešto strpljenja da bi se projekti dovršili", zaključila je Marija Marjan.