VIDEO Prolom oblaka u Trogiru: Nevrijeme zahvatilo dio Jadrana

U utorak Trogir je zahvatilo grmljavinsko nevrijeme praćeno kišom. Iako je u većini predjela djelomično sunčano i suho, tijekom poslijepodneva došlo je do jačeg razvoja oblaka, pa se osobito u Dalmatinskoj zagori i južnoj Dalmaciji mjestimice još očekuju prolazni pljuskovi s grmljavinom.

Puše sve jača tramontana koja će na moru poslijepodne mjestimice imati i jake udare, no prema večeri postupno slabi. Jutro je bilo nešto manje svježe nego u ponedjeljak, dok se najviše dnevne temperature kreću uglavnom između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.

